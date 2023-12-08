食用80mg 雞冠萃取物(Mobilee®)與未食用前相比，明顯提升行動力。營養補給，滋補強身。實際感受因人而異。Food Funct. 2015, 6(11), 3531-9
補充鈣、維生素D與維生素K組別與單純補充鈣組別相比，明顯提升效率。維生素D增進鈣吸收，維生素K促進骨質的鈣化，調節生理機能，鈣幫助骨骼正常發育。實際感受因人而異。J. Orthop. Sci. 2000, 5, 546-551
軟硬 雙專利
靈活穩固一步到位
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2大專利進化
行動1步到位
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專利1 3D 玻尿酸*
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專利3D玻尿酸*
Mobilee® 實驗證實
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專利2 導鈣素®K2
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多國認證專利
多重安心保障
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專利3D玻尿酸*Mobilee®
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靈活穩固 一步到位
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雙效 精準 便利3利合1
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讓腳步跟上心態
生活過得更精彩！
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認證靈活穩固雙進化，打造超強行動力
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產品 Q&A
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「佳格營養健康國際科研中心」
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