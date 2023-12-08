桂格「康研家」健康科研的專家

提供你跟家人最適化的健康方案

40年來專注於健康科學研究的

「佳格營養健康國際科研中心」

從生活的不同面向，深入了解台灣家庭的健康需求

以博士級團隊，持續與國際權威合作

選用有國際期刊認證或專利的有效成分與先進製程

開發出最適合台灣家庭、有助於健康的創新產品

「康研家」未來也會持續專精

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