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杜德偉推薦桂格康研家_關鍵導鈣雙效錠，幫助關節、膝蓋潤滑，靈活穩固，一步到位！
杜德偉推薦桂格康研家_關鍵導鈣雙效錠，幫助關節、膝蓋潤滑，靈活穩固，一步到位！「雙效」、「精準」、「便利」，三力合一。 杜德偉推薦桂格康研家_關鍵導鈣雙效錠，幫助關節、膝蓋潤滑，靈活穩固，一步到位！添加專利3D玻尿酸，關節潤滑度提升10倍、關節行動力增加47%！添加專利導鈣素K2，幫助鈣吸收率提升170%！ 杜德偉推薦桂格康研家_關鍵導鈣雙效錠，幫助關節、膝蓋潤滑，靈活穩固，一步到位！添加專利3D玻尿酸，有助於關節炎患者肌肉力量提升47%，降低肌力退化！ 杜德偉推薦桂格康研家_關鍵導鈣雙效錠，幫助關節、膝蓋潤滑，靈活穩固，一步到位！添加專利3D玻尿酸，能刺激人類關節細胞再生玻尿酸，激增10倍！ 杜德偉推薦桂格康研家_關鍵導鈣雙效錠，幫助關節、膝蓋潤滑，靈活穩固，一步到位！添加專利導鈣素K2，幫助鈣吸收率提升170%！
比較兩種透明質酸補充劑，雞冠萃取物(Mobilee®)與膠原蛋白來源玻尿酸分別對於合成透明質酸的效果，結果顯示雞冠萃取物(Mobilee®)明顯增加透明質酸的產生。 Osteoarthritis and Cartilage 17(1), S277-278
食用80mg 雞冠萃取物(Mobilee®)與未食用前相比，明顯提升行動力。營養補給，滋補強身。實際感受因人而異。Food Funct. 2015, 6(11), 3531-9
補充鈣、維生素D與維生素K組別與單純補充鈣組別相比，明顯提升效率。維生素D增進鈣吸收，維生素K促進骨質的鈣化，調節生理機能，鈣幫助骨骼正常發育。實際感受因人而異。J. Orthop. Sci. 2000, 5, 546-551

軟硬 雙專利
靈活穩固一步到位

軟硬雙專利  靈活穩固一步到位

2大專利進化

行動1步到位

2大專利進化  行動1步到位

杜德偉推薦桂格康研家_關鍵導鈣雙效錠，幫助關節、膝蓋潤滑，靈活穩固，一步到位！一錠雙效，讓關節、膝蓋行動更靈活，骨骼更健康、穩固！
關鍵滋潤
專利3D玻尿酸*
滋潤度 x10**
行動更靈活
精準補鈣+維生素D
專利導鈣素®K2
鈣吸收率 +170%***
骨骼更健康穩固
杜德偉推薦桂格康研家_關鍵導鈣雙效錠，幫助關節、膝蓋潤滑，靈活穩固，一步到位！添加專利3D玻尿酸，能刺激人類關節細胞再生玻尿酸，激增10倍、更有助於關節炎患者肌肉力量提升47%，降低肌力退化！添加專利導鈣素K2，幫助鈣吸收率提升170%！
其玻尿酸來自雞冠萃取物(含透明質酸鈉、玻尿酸)。
比較兩種透明質酸補充劑，雞冠萃取物(Mobilee®)與膠原蛋白來源玻尿酸分別對於合成透明質酸的效果，結果顯示雞冠萃取物(Mobilee®)明顯增加透明質酸的產生。Osteoarthritis and Cartilage 17(1), S277-278
補充鈣、維生素D與維生素K組別與單純補充鈣組別相比，明顯提升效率。維生素D增進鈣吸收，維生素K促進骨質的鈣化，調節生理機能，鈣幫助骨骼正常發育。實際感受因人而異。J. Orthop. Sci. 2000, 5, 546-551

專利1 3D 玻尿酸*

專利1 3D 玻尿酸*

杜德偉推薦桂格康研家_關鍵導鈣雙效錠，幫助關節、膝蓋潤滑，靈活穩固，一步到位！關節潤滑-專利3D玻尿酸Mobilee®，玻尿酸+雞冠膠原+黏多醣體，形成特殊3D網狀結構，緊密守護關鍵靈活。
玻尿酸*+雞冠膠原+黏多醣體
形成特殊3D網狀結構，緊密守護關鍵靈活
Mobilee註冊商標為歐洲藥廠Bioiberica所有。其玻尿酸來自雞冠萃取物(含透明質酸鈉、玻尿酸)。

專利3D玻尿酸*
Mobilee® 實驗證實

專利3D玻尿酸*
Mobilee® 實驗證實

杜德偉推薦桂格康研家_關鍵導鈣雙效錠，幫助關節、膝蓋潤滑，靈活穩固，一步到位！添加專利3D玻尿酸，實驗證實能刺激人類關節細胞再生玻尿酸，激增10倍、更有助於關節炎患者肌肉力量提升47%，降低肌力退化！
關鍵超滋潤 行動更有感
領先創新
榮獲5多國專利
比較兩種透明質酸補充劑，雞冠萃取物(Mobilee®)與膠原蛋白來源玻尿酸分別對於合成透明質酸的效果，結果顯示雞冠萃取物(Mobilee®)明顯增加透明質酸的產生。Osteoarthritis and Cartilage 17(1), S277-278
食用80mg 雞冠萃取物(Mobilee®)與未食用前相比，明顯提升行動力。營養補給，滋補強身。實際感受因人而異。Food Funct. 2015, 6(11), 3531-9

專利2 導鈣素®K2

專利2 導鈣素®K2

把鈣轉化成骨質
維生素K 促進 骨質的鈣化
同步添加Ca+D
小分子鈣 吸收高效率 +
維生素D 增進鈣吸收
佳格營養健康
國際科研中心
博士 李汶軒
杜德偉推薦桂格康研家_關鍵導鈣雙效錠，幫助關節、膝蓋潤滑，靈活穩固，一步到位！精準補鈣-專利導鈣素K2®。實驗證實導鈣素K2®協同D+K作用，幫助鈣吸收率提升170%！讓骨骼更健康、穩固！
補充鈣、維生素D與維生素K組別與單純補充鈣組別相比，明顯提升效率。維生素D增進鈣吸收，維生素K促進骨質的鈣化，調節生理機能，鈣幫助骨骼正常發育。實際感受因人而異。J. Orthop. Sci. 2000, 5, 546-551
導鈣素協同 D+K 作用
鈣吸收率提升170%*

多國認證專利

多重安心保障

多國認證專利 多重安心保障

領先創新
取得5食用認可

專利3D玻尿酸*Mobilee®

專利3D玻尿酸*Mobilee®

杜德偉推薦桂格康研家_關鍵導鈣雙效錠，幫助關節、膝蓋潤滑，靈活穩固，一步到位！多國認證專利 多重安心保障。專利3D玻尿酸Mobilee®，領先創新，取得5國食用認可。其中獲得美國FDA頒布的安全食品GRAS認證、歐盟Novel food認證、紐澳FSANZ認證、澳洲ARC認證，以及台灣TFDA公告的可供食品使用原料。
Mobilee®註冊商標為歐洲藥廠Bioiberica所有。其玻尿酸來自雞冠萃取物(含透明質酸鈉、玻尿酸)。
杜德偉推薦桂格康研家_關鍵導鈣雙效錠，幫助關節、膝蓋潤滑，靈活穩固，一步到位！多國認證專利，多重安心保障。專利導鈣素K2®，獲得7項食安認證以及2項標章，其中包含了FDA-GRAS、Non-GMO Project、FSSC 22000、HALAL、KOSHER、NSF、HACCP、cGMP、ISO 22000。
專利成分
獲得7食安認證+2標章
專利導鈣素K2 維生素K促進骨質鈣化，穩固加倍!
杜德偉推薦桂格康研家_關鍵導鈣雙效錠，幫助關節、膝蓋潤滑，靈活穩固，一步到位！由第三方實驗室檢驗合格，食用更有保障更安心。9項塑化劑檢驗、重金屬以鉛計、總砷、防腐劑5項檢驗皆合格。另金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、單核球增多性李斯特菌檢驗，檢驗結果皆為合格。
第三方實驗室
獲得7檢驗合格證明

靈活穩固 一步到位

靈活穩固 一步到位

雙效  精準  便利3利合1

雙效  精準  便利3利合1

杜德偉推薦桂格康研家_關鍵導鈣雙效錠，幫助關節、膝蓋潤滑，靈活穩固，一步到位！「雙效」、「精準」、「便利」，3利合1。「雙效進化」關節潤滑度提升10倍，鈣吸收率提升170%！
關鍵滋潤 x10*
鈣吸收率
+170%**
杜德偉推薦桂格康研家_關鍵導鈣雙效錠，幫助關節、膝蓋潤滑，靈活穩固，一步到位！「雙效」、「精準」、「便利」，3利合1。「成分精準」添加專利3D玻尿酸Mobilee®以及專利導鈣素K2。
專利3D玻尿酸
專利導鈣素K2
杜德偉推薦桂格康研家_關鍵導鈣雙效錠，幫助關節、膝蓋潤滑，靈活穩固，一步到位！「雙效」、「精準」、「便利」，3利合1。一錠雙效，便利有感，關節、膝蓋行動力增加47%！
一錠雙效
行動力 +47%***
杜德偉推薦桂格康研家_關鍵導鈣雙效錠，幫助關節、膝蓋潤滑，靈活穩固，一步到位！添加專利3D玻尿酸，關節潤滑度提升10倍、關節、膝蓋行動力增加47%！添加專利導鈣素K2，幫助鈣吸收率提升170%！
比較兩種透明質酸補充劑，雞冠萃取物(Mobilee®)與膠原蛋白來源玻尿酸分別對於合成透明質酸的效果，結果顯示雞冠萃取物(Mobilee®)明顯增加透明質酸的產生。 Osteoarthritis and Cartilage 17(1), S277-278
補充鈣、維生素D與維生素K組別與單純補充鈣組別相比，明顯提升效率。維生素D增進鈣吸收，維生素K促進骨質的鈣化，調節生理機能，鈣幫助骨骼正常發育。實際感受因人而異。J. Orthop. Sci. 2000, 5, 546-551
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讓腳步跟上心態

生活過得更精彩！

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認證靈活穩固雙進化，打造超強行動力

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杜德偉推薦桂格康研家_關鍵導鈣雙效錠，幫助關節、膝蓋潤滑，靈活穩固，一步到位！讓腳步跟上心態 生活過得更精彩！靈活穩固雙進化，打造超強行動力！活動更輕鬆，享受日常每一天。 杜德偉推薦桂格康研家_關鍵導鈣雙效錠，幫助關節、膝蓋潤滑，靈活穩固，一步到位！讓腳步跟上心態 生活過得更精彩！靈活穩固雙進化，打造超強行動力！行動更靈活，享受旅遊好心情。 杜德偉推薦桂格康研家_關鍵導鈣雙效錠，幫助關節、膝蓋潤滑，靈活穩固，一步到位！讓腳步跟上心態 生活過得更精彩！靈活穩固雙進化，打造超強行動力！穩固更強健，享受運動超活力。 杜德偉推薦桂格康研家_關鍵導鈣雙效錠，幫助關節、膝蓋潤滑，靈活穩固，一步到位！讓腳步跟上心態 生活過得更精彩！靈活穩固雙進化，打造超強行動力！靈活又穩固，享受熟齡新生活。

產品 Q&A

康研家關鍵導鈣雙效錠適合哪些人？
適合40歲以上的成年人，含有鈣可維持骨骼健康與靈活穩固的行動力，不論是熟齡族、運動喜好者、日常行動保養、登山健行者，皆適合補充。
為何專利3D玻尿酸*可以幫助關鍵靈活保養？
產品使用的專利3D玻尿酸*，添加足量80毫克Mobilee，臨床實驗證實，可緊密保留關鍵滋潤度，舒適有感，維持靈活行動力。
Mobilee註冊商標為歐洲藥廠Bioiberica所有。其玻尿酸來自雞冠萃取物(含透明質酸鈉、玻尿酸)。
如何食用桂格康研家關鍵導鈣雙效錠?
建議隨餐或餐後食用，日常保養1錠，加強保養2錠，多食無益。
適合素食者食用嗎？
葷食，關鍵導鈣雙效錠有添加雞冠萃取物。
孕婦/哺乳期婦女/糖尿病/特殊體質/重大疾病者可以食用嗎？
孕婦/哺乳期婦女/糖尿病/特殊體質/重大疾病者，食用前，皆應先諮詢醫師或專業醫療人員。
若平時有服用藥品或其他保健食品、飲品，要分開吃嗎？
建議食用其它的保健食品須與藥物間隔1~2小時以上，避免交互作用影響吸收率。
如何選擇產品？
關鍵靈活+精準補鈣
靈活穩固雙專利 一步到位更有感！
杜德偉推薦桂格康研家_關鍵導鈣雙效錠，幫助關節、膝蓋潤滑，靈活穩固，一步到位！添加專利3D玻尿酸，關節潤滑度提升10倍、關節行動力增加47%！添加專利導鈣素K2，幫助鈣吸收率提升170%！
專利3D玻尿酸*：足量80毫克Mobilee，10倍關鍵滋潤**。
專利導鈣素K2：維生素K促進骨質鈣化，穩固加倍。
小分子鈣+維生素D：增進鈣吸收，促進釋放骨鈣。
Mobilee註冊商標為歐洲藥廠Bioiberica所有。其玻尿酸來自雞冠萃取物(含透明質酸鈉、玻尿酸)。
比較兩種透明質酸補充劑，雞冠萃取物(Mobilee®)與膠原蛋白來源玻尿酸分別對於合成透明質酸的效果，結果顯示雞冠萃取物(Mobilee®)明顯增加透明質酸的產生。 Osteoarthritis and Cartilage 17(1), S277-278
骨骼日常保養
黃金補鈣三配方 效率加乘超吸收！
杜德偉推薦桂格康研家_鈣嚼錠，鈣片幫助全家骨骼健康、小孩長高，熱帶水果風味，好吃好嚼。添加補鈣小分子Ca，好吸收！灌鈣維生素D，增進鈣質吸收！導鈣維生素K，促進骨質的鈣化！鈣吸收率提升170%！
補鈣：每份600毫克，小分子鈣，骨骼健康。
灌鈣：維生素D增進鈣吸收。
導鈣：維生素K促進骨質鈣化，加乘穩固。
桂格「康研家」健康科研的專家
提供你跟家人最適化的健康方案

40年來專注於健康科學研究的
「佳格營養健康國際科研中心」
從生活的不同面向，深入了解台灣家庭的健康需求
以博士級團隊，持續與國際權威合作
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「康研家」未來也會持續專精
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